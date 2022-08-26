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16:36

Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech за использование ее патента в вакцинах

судыза рубежоммедицина

Фото: depositphotos/marcbruxelle

Фармакологическая компания Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech за использование ее технологий для создания вакцины от COVID-19, которые были защищены патентами. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Moderna подает иски о нарушении патентных прав против Pfizer и BioNTech в окружной суд Массачусетса США и суд Дюссельдорфа в Германии", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что "вакцина Comirnaty против COVID-19, разработанная Pfizer и BioNTech, нарушает патенты, поданные Moderna в период с 2010 по 2016 год и касающиеся основополагающей технологии мРНК.

Moderna утверждает, что конкуренты скопировали технологию без разрешения.

Ранее стало известно, что в России создали новый вариант вакцины "Спутник V", который эффективен против штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Адаптированную версию разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, что эта версия вакцины учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "Омикрон" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1. Специалисты надеются на улучшение показателей по предотвращению заболеваемости COVID-19.

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