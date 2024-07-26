Суд заочно приговорил украинского журналиста Шарафмала к 7 годам колонии

Фото: скриншот видео youtube.com/"Фарід говорить"

Мосгорсуд заочно приговорил украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии общего режима за призывы убивать россиян. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

По версии следствия, с февраля по март 2022 года Шарафмал в ходе прямого эфира на украинском телеканале, вещающего в том числе в интернете, обратился к зрителям и призвал убивать русских граждан. Также его речь содержала призывы и одобрение преступной деятельности и идеологии нацизма.

Телеведущий признан виновным по статьям УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Возбуждение ненависти и вражды" и "Реабилитация нацизма". Шарафмал также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, на пять лет.

Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ). Российские правоохранители обратили внимание на девушку после того, как она призвала убивать "русских людей по национальному признаку" в августе 2022 года. В МВД пообещали изучить данное высказывание в рамках уголовного дела.