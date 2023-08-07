Украинскую телеведущую Соколову объявили в розыск в России

Фото: Следственный комитет РФ

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу розыска.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в карточке ведущей.

При этом статья, по которой разыскивают Соколову, не указывается.

Российские правоохранители заинтересовались Соколовой после того, как телеведущая призвала убивать "русских людей по национальному признаку" в августе прошлого года. Тогда в МВД РФ пообещали изучить данное высказывание в рамках уголовного дела.

Ранее в российский уголовный розыск также объявили украинских врача Геннадия Друзенко и телеведущую Наталью Мосейчук. До этого в СК РФ уточнили, что Друзенко и Мосейчук призывали к насилию в отношении российских военных. Отмечалось, что их планируется объявить в международный розыск.

СК возбудил дело против призывающего к массовому убийству россиян украинского ведущего