Актриса Троянова поддержала призыв убивать русских

Фото: ТАСС/URA.Ru/Aleksandr Mamaev (Яна Троянова признана иноагентом в РФ)

Актриса Яна Троянова (признана иноагентом в РФ), которая стала известна благодаря сериалу "Ольга", назвала заслуженным призыв убивать русских, в том числе и детей соответствующей национальности. Об этом она рассказала в интервью изданию "Новая газета – Европа" (признано в РФ нежелательной организацией).

"Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят "хороший русский – мертвый русский", – заявила актриса.

Она уточнила, что оказалась в меньшинстве, которое было предано Россией. Как она утверждает, именно эта страна сделала из нее алкоголичку.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Трояновой нужно запретить возвращаться в Россию даже в случае амнистии для таких, как она. Он заявил RT, что актриса "переступила моральную черту".

Депутат Госдумы Султан Хамзаев дополнил Милонова, назвав Троянову "больным человеком". Он посоветовал родным актрисы экстренно госпитализировать ее, так как она до конца не осознает реальность и свою роль в этом мире.

"Это больной человек, а любому алкоголику или наркоману свойственно агрессивное поведение, несвязная речь. Даже в этом отрывке и в целом, чуть шире посмотрев это интервью, я вижу психически больного человека", – подчеркнул он.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Журавлев также сообщил, что Троянову стоит отправить на принудительное лечение от алкогольной зависимости. Он предложил даже организовать реабилитацию в одном из наркологических диспансеров России, раз актриса утверждает, что именно эта страна довела ее до такого состояния.

При этом депутат заявил, что алкоголизм не является смягчающим обстоятельством, а лишь усугубит ее вину. Поэтому Трояновой после высказываний об убийстве русских грозит реальный срок от 5 до 7 лет лишения свободы по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности, добавил Журавлев.

Троянову включили в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Минюст РФ решил, что актриса распространяла недостоверные сведения о принимаемых властями РФ решениях и их политике. Актриса попыталась оспорить свой статус, однако Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска.

