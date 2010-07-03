Еще одно дело возбудили против первого замглавы Чехова

13:14
13:14
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Фото: СК РФ
Еще одно уголовное дело возбуждено против первого замглавы городского округа Чехов Дмитрия Фриша, сообщает Агентство "Москва". Чиновник подозревается во взяточничестве.
Ранее против него возбудили дело о превышении должностных полномочий. Как уточнила старший помощник руководителя СК России по области Ольга Врадий, в ходе расследования выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности.
По данным следствия, в 2016 году Фриш за общее покровительство коммерческим организациям, работающим на территории Чеховского района, получил от коммерсантов взятку в виде двух земельных участков стоимостью более 70 миллионов рублей.
В ближайшее время чиновника допросят по этому преступному эпизоду.
22 марта Бабушкинский суд столицы отправил Дмитрия Фриша под домашний арест. Меру пресечения чиновнику выбрали по ходатайству следователей.
Как утверждает СК, четыре года назад Фриш без проведения торгов подписал договор купли-продажи муниципального здания. Тогда он предоставил рассрочку оплаты сроком на 10 лет, однако деньги в бюджет так и не поступили. Размер ущерба администрации городского округа Чехов будет установлен оценочной экспертизой.
Помимо этого, в конце 2018-го сотрудники ГИБДД остановили чиновника за рулем автомобиля. От него пахло спиртным, но от прохождения освидетельствования Фриш отказался. Позже у него выявили недопустимую норму алкоголя. В отношении первого замглавы Чехова составили административный протокол.
Также по уголовному делу в администрации Чехова и по месту жительства чиновника сотрудники СК и ФСБ провели обыски. На допросе у следователя Фриш отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.
"Московский патруль": суд решил судьбу первого замглавы Чехова
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