СК возбудил дело против первого замглавы администрации Чехова

Первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша подозревают в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК.
По данным следствия, в 2015 году Фриш, без торгов и аукциона, подписал договор купли-продажи муниципального здания лицу, которое не имело права на выкуп. Чиновник также незаконно предоставил бизнесмену рассрочку на десять лет, хотя по правилам ее срок не может превышать трех лет.
Деньги от продажи здания до сих пор не поступили в бюджет администрации Чехова, уточнили в СК. Специалисты подсчитывают размер ущерба.
В конце января Следственный комитет возбудил уголовные дела о получении взяток полицейскими Чехова. Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и в их служебных кабинетах.
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