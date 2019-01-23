СК возбудил дела о получении взяток полицейскими Чехова

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Следователи возбудили два уголовных дела в отношении сотрудников ОМВД России по городу Чехову, которых подозревают в получении взяток. Об этом сообщила Агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, правоохранители проводят обыски по месту жительства подозреваемых, а также в их служебных кабинетах.

"После завершения обысков и иных следственных действий, подозреваемые будут доставлены к следователю на допрос", – сказала Врадий.

По предварительным данным, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью УР ОМВД РФ по городу Чехов в декабре 2018 года получил от местного предпринимателя взятку в 90 тысяч рублей. За эти деньги, предпринимателя не привлекли к ответственности за хулиганство.

Второе уголовное дело возбудили против старшего инспектора этого же отдела. Предположительно, он получил 200 тысяч рублей от местного предпринимателя за покровительство.



Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова сообщила агентству, что по результатам проверки будет принято решение об увольнении полицейских.

"Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут привлечены их непосредственные руководители", – отметила Петрова.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове сотрудники спецслужб и полиции задержали главу ОМВД. Его подозревают в преступлениях коррупционной направленности и превышении должностных полномочий. Также в числе подозреваемых – четверо его подчиненных.