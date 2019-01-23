Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:22

СК возбудил дела о получении взяток полицейскими Чехова

происшествия

18:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении сотрудников ОМВД России по городу Чехову, которых подозревают в получении взяток. Об этом сообщила Агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, правоохранители проводят обыски по месту жительства подозреваемых, а также в их служебных кабинетах.

"После завершения обысков и иных следственных действий, подозреваемые будут доставлены к следователю на допрос", – сказала Врадий.

По предварительным данным, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью УР ОМВД РФ по городу Чехов в декабре 2018 года получил от местного предпринимателя взятку в 90 тысяч рублей. За эти деньги, предпринимателя не привлекли к ответственности за хулиганство.

Второе уголовное дело возбудили против старшего инспектора этого же отдела. Предположительно, он получил 200 тысяч рублей от местного предпринимателя за покровительство.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова сообщила агентству, что по результатам проверки будет принято решение об увольнении полицейских.

"Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут привлечены их непосредственные руководители", – отметила Петрова.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове сотрудники спецслужб и полиции задержали главу ОМВД. Его подозревают в преступлениях коррупционной направленности и превышении должностных полномочий. Также в числе подозреваемых – четверо его подчиненных.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика