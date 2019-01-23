СМИ сообщили о задержании главы полиции Чехова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В подмосковном Чехове сотрудники спецслужб и полиции задержали главу ОМВД. Его подозревают в преступлениях коррупционной направленности и превышении должностных полномочий. Также в числе подозреваемых – четверо его подчиненных, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информации о конкретных преступлениях высокопоставленных сотрудников полиции пока нет. Известно, что в квартире, загородном доме и по месту работы главы полиции проводились обыски.

Местные СМИ сообщают, что пятерых полицейских в Чехове заподозрили в покровительстве организованной преступности. Также имеются данные, что у одного из задержанных нашли незарегистрированное оружие со сбитым номером.