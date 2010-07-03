Суд арестовал первого замглавы подмосковного Чехова

Фото: СК РФ

Бабушкинский суд столицы отправил первого замглавы администрации города Чехов Дмитрия Фриша под домашний арест, сообщает телеканал Москва 24. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Отмечается, что меру пресечения чиновнику выбрали по ходатайству следователей.

Как утверждает СК, четыре года назад Фриш без проведения торгов подписал договор купли-продажи муниципального здания. Тогда он предоставил рассрочку оплаты сроком на 10 лет, однако деньги в бюджет так и не поступили. Размер ущерба администрации городского округа Чехов будет установлен оценочной экспертизой.

Помимо этого, в конце 2018-го сотрудники ГИБДД остановили чиновника за рулем автомобиля. От него пахло спиртным, но от прохождения освидетельствования Фриш отказался. Позже у него выявили недопустимую норму алкоголя. В отношении первого замглавы чеховской администрации составили административный протокол.

Также по уголовному делу в администрации Чехова и по месту жительства чиновника сотрудники СК и ФСБ провели обыски. На допросе у следователя Фриш отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.