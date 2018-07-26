Бывшего первого замглавы МЧС России Шлякова взяли под стражу

26 июля, 18:46
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова заключили под стражу. По решению Тверского суда Москвы, за решеткой Шляков останется до 25 сентября, сообщает РИА Новости.
Генерал-полковника задержали после обысков на даче в Московской области. Ему предъявили обвинение в крупном мошенничестве.
По версии следствия, Шляков, Сергей Онищенко и Юрий Кузнецов обещали за деньги помочь бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову занять должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области.
Сам Шляков в предъявленными обвинениями не согласился.
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