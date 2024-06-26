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26 июня, 17:49

Политика

Суд Москвы заочно арестовал экс-главу "Группы ГАЗ" Эберхардсона за мошенничество

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Таганский суд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления "Группы ГАЗ" Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве в особо крупном размере на два месяца, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции либо с задержания на территории России.

По версии следствия, злоумышленник обманом заставил потерпевшего передать ему деньги для якобы вложения в развитие предпринимательской деятельности. При этом, чтобы заверить жертву в искренности, он подписал расписку.

В настоящее время Эберхардсон объявлен в международный розыск.

По аналогичной статье ранее был арестован глава акционерного общества "Уральские заводы" Василий Мусин. Установлено, что Мусин обманным путем украл деньги, выделенные МВД РФ в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.

Под статью о мошенничестве также подпали бывшие сотрудники государственного центра вирусологии "Вектор" в Новосибирске. Предположительно, они похитили шесть миллионов рублей из средств предприятия.

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