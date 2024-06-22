Полиция задержала подозреваемого в краже 80 тыс рублей у знакомого в ТиНАО

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Сотрудники уголовного розыска МО МВД РФ "Куриловское" Москвы задержали подозреваемого в краже 80 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел ТиНАО.

По материалам дела, в полицию обратился 54-летний гражданин, предоставивший своему знакомому доступ к двум банковским картам для совершения покупок. Совершив кражу, злоумышленник скрылся.

В результате оперативно-разыскных действий правоохранителей была установлена личность подозреваемого – им оказался 31-летний уроженец Московской области.

В его отношении заведено дело по статье "Кража" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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