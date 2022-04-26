Двое терапевтов предстанут перед судом из-за смерти пациентки в Приморье

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В Приморье два врача-терапевта Черниговской центральной районной больницы предстанут перед судом из-за смерти пациентки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 45-летняя женщина с заболеванием сердечно-сосудистой системы скончалась из-за ненадлежащей диагностики и лечения. Помимо этого, не были приняты меры к транспортировке пациентки в специализированное лечебное учреждение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Заместителем прокурора региона утверждено обвинительное заключение.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора и главврача частной московской клиники Олега Серебрянского. В отношении мужчины возбудили уголовное дело после смерти пациентки.