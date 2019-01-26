Суд арестовал двух полицейских из ОМВД Чехова по делу о взятках

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Бабушкинский суд Москвы арестовал руководителя отдела по борьбе с организованной преступностью полиции подмосковного Чехова Александра Мазепу и старшего инспектора этого же отдела Андрея Кузнецова, обвиняемых в получении взятки от местного предпринимателя, сообщает ТАСС.

Подозреваемым будут заключены под стражу в течение двух месяцев – до 21 марта.

Ранее суд избрал на два месяца запрет определенных действий в отношении их начальника Андрея Большакова. Его задержали по подозрению в незаконном обороте оружия после обыска, который проводился в рамках расследования уголовных дел по фактам получения взяток его подчиненными.

В ходе обыска у Большакова обнаружили пистолет Макарова со снаряженным магазином и спиленными номерными обозначениями.

По предварительным данным, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью УР ОМВД РФ по городу Чехову в декабре 2018 года получил от местного предпринимателя взятку в 90 тысяч рублей. За эти деньги, предпринимателя не привлекли к ответственности за хулиганство.

Второе уголовное дело возбудили против старшего инспектора этого же отдела. Предположительно, он получил 200 тысяч рублей от местного предпринимателя за покровительство.