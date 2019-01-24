Глава чеховского ОМВД задержан по подозрению в незаконном обороте оружия

Фото: СК РФ

Задержан начальник ОМВД по подмосковному Чехову. Его подозревают в незаконном обороте оружия, сообщает областной главк СК.

В доме у полицейского уже провели обыски, во время которых был обнаружен пистолет Макарова со спиленными номерами. Среди других находок магазин с четырьмя патронами. Назначенная баллистическая экспертиза подтвердила, что все оружие боевое.

По словам представителя регионального главка СК Ольги Врадий, обыски проводились в рамках расследования уголовных дел по фактам получения взяток подчиненными начальника ОМВД.

Сейчас задержанного допрашивает следователь. По ходатайству следствия суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, глава полиции города Чехов Андрей Большаков, а также его заместитель Александр Зайцев и трое их подчиненных подозреваются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и улик.

