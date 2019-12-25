Еще трех таможенников арестовали по делу о коррупции в ФТС

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Басманный суд Москвы арестовал еще троих фигурантов дела о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе России, сообщает РИА Новости.

Замначальники таможен аэропортов Домодедово и Внуково Юрий Черкашин и Константин Мишин заключены под стражу сроком до 22 февраля, а старшего дознавателя по особо важным делам Домодедовской таможни Андрея Шурыгина отправили под домашний арест.

Ранее Басманный районный суд арестовал до 22 февраля начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, действия Кизлыка способствовали освобождению от уголовной и административной ответственности лиц, занимавшихся контрабандой денег.

Свою вину он не признал. Кроме того, Кизлык отверг обвинения в помощи в освобождении от уголовной ответственности. Адвокат также отрицал прямую причастность его подзащитного к преступлению и настаивал на домашнем аресте.

24 декабря сообщалось о задержании Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро. В управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также в таможнях аэропортов Внуково и Домодедово прошли обыски. По адресам проживания Кизлыка изъяли 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро, золотые слитки и часы брендовых марок.

Высокопоставленным сотрудникам таможенной службы предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".