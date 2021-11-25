В Москве бизнесмена Худояна осудили на 6 лет колонии за махинации с землей

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Коптевский районный суд столицы приговорил предпринимателя Альберта Худояна к 6 годам колонии со штрафом в 800 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой с использованием своего служебного положения. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Его соучастник Сергей Коноплев был осужден на 3 года лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей. Осужденным назначили срок в исправительной колонии общего режима.

Позже адвокат бывшего руководителя компании Optima Development Николай Яшин в разговоре с РИА Новости заявил, что обжалует приговор.

В апреле прошлого года Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу компании "Авиасити" Сергея Коноплева, обвиняемого в мошенничестве в отношении бизнесмена Альберта Худояна, который также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хищении имущества.

По версии следствия, Худоян путем обмана и злоупотребления доверием приобрел три участка компании Mansfield Executive Ltd под застройку жилищного комплекса.