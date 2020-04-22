Арестован фигурант дела о мошенничестве в отношении бизнесмена Худояна

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу компании "Авиасити" Сергея Коноплева, обвиняемого в мошенничестве в отношении бизнесмена Альберта Худояна, который также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хищении имущества, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, Худоян путем обмана и злоупотребления доверием приобрел три участка компании Mansfield Executive Ltd под застройку жилищного комплекса. Вину он отрицает, заявляя, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его фирмы.

Ранее были задержаны и помещены под стражу заместители начальника следственного департамента МВД Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Они способствовали переводу Худояна под домашний арест.

Высокопоставленным полицейским предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Они также отрицают свою вину.