Суд отказал защите в расследовании альтернативных версий крушения MH17

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Окружной суд Гааги отклонил ходатайства защиты обвиняемого Олега Пулатова о расследовании альтернативных версий крушения малайзийского Boeing рейса MH17, сообщает ТАСС.

Решение суда огласил председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс. Он подчеркнул, что это ходатайство должно быть отклонено.

Основанием для такого решения судья назвал тот факт, что, если прокуратуре не удастся доказать основную версию событий, это приведет к автоматическому оправданию обвиняемого.

Ранее Нидерланды выразили сожаление после решения РФ выйти из участия в трехсторонних консультациях по делу о крушении рейса МН17 малайзийского Boeing. Глава МИД страны Стеф Блок заявил, что данное действие причиняет особенную боль родственникам жертв трагедии.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

