Суд арестовал тренера юных велосипедистов, погибших в ДТП на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Ставропольскому краю"

Суд арестовал тренера спортшколы, у которой занимались погибшие в аварии под Пятигорском дети-велосипедисты. Об этом рассказала пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

"Ходатайство следователя СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении тренера-преподавателя спортивной школы № 4 Пятигорска удовлетворено судом", – сказано в заявлении.

В СК отметили, что тренер подвергла детей опасности, проводя тренировку на скоростной автомобильной трассе.

Водителя грузовика, который является предполагаемым виновником ДТП, ранее также арестовали.

Следователи завели два уголовных дела: по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц").

По информации Госавтоинспекции, 23 августа на трассе "Обход города Пятигорска" мужчина за рулем "ГАЗели" не выдержал безопасное расстояние, из-за чего наехал на ехавшую впереди группу спортсменов на велосипедах. Трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет погибли. В момент аварии подростки были вместе с тренером, которая сопровождала их впереди на машине. Губернатор края Владимир Владимиров рассказал, что дети возвращались с соревнований.

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