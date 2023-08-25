Суд освободил по УДО девушку, сбившую троих детей в московском районе Солнцево

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Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил из места лишения свободы Валерию Башкирову, сбившую в 2021 году троих детей на переходе в московском районе Солнцево. Об этом сообщается на сайте суда.

В суде добавили, что ранее Башкировой назначили наказание в виде пяти лет колонии-поселения.

"Предмет представления, ходатайства, жалобы <...> об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ. Результат рассмотрения <...> Удовлетворено", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что материалы дела в отношении Башкировой поступили в суд 19 июня. Ходатайство суд удовлетворил 2 августа. В силу решение суда вступило 18 августа.

Авария произошла на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля 2021 года. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Их сбила 18-летняя Башкирова на автомобиле Mazda 3. Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них впоследствии скончались в больнице.

Первоначально Башкирову отправили под домашний арест по обвинению в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Позднее прокуратура потребовала ужесточения обвинения и меры пресечения. По скорректированной судом статье обвинения Башкировой грозит наказание до семи лет лишения свободы.

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