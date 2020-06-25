Экс-продюсер Элины Быстрицкой получила 3,5 года колонии

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Бывший продюсер народной артистки СССР Элины Быстрицкой Ксения Рубцова получила 3,5 года колонии общего режима, сообщает Агентство "Москва".

Приговор был озвучен в Замоскворецком районе суда столицы. Рубцова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

"Умысел подсудимой Рубцовой был направлен на завладение денежными средствами Элины Быстрицкой. <...> Суд назначает подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев", – объявила судья Наталья Чепрасова.

Кроме того, Рубцова должна будет выплатить 34,7 миллиона рублей. 500 тысяч рублей она заплатила в ходе судебного процесса.

Как ранее заявляло следствие, Рубцова познакомилась с Быстрицкой в 2010-2011 годы. Войдя в доверие к актрисе, она получила возможность управлять ее средствами. Выяснилось, что впоследствии она завышала расходы на содержание актрисы. Общая сумма ущерба составила более 35 миллионов рублей, говорится в сообщении.

Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года в возрасте 91 года. Сообщалось, что она тяжело болела. Она была известной актрисой театра и кино. Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи в картине "Тихий Дон".