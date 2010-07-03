Володин выразил соболезнования в связи с уходом Быстрицкой

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, ученикам и поклонникам актрисы Элины Быстрицкой, сообщают "Дни.ру". Народная артистка СССР скончалась 26 апреля на 92-м году жизни.

Володин напомнил, что актриса более 60 лет работала в Малом театре и в своих ролях умела передавать всю глубину человеческих чувств и переживаний. Кроме того, по словам спикера нижней палаты парламента, Быстрицкая обладала твердым характером, который проявил себя еще в юности, когда в военные годы она работала в госпитале.

"Несколько поколений зрителей восхищаются ее игрой в "Тихом Доне", которая до сих пор остается эталоном исполнения роли Аксиньи", – подчеркнул Володин. Он упомянул и созданные Быстрицкой образы в фильмах "Неоконченная повесть", "Добровольцы", "Все остается людям".

По мнению председателя Госдумы, глубокого уважения также достойна деятельность Быстрицкой-педагога и ее активная жизненная позиция. Уход легендарной актрисы Володин назвал невосполнимой утратой для российской культуры.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая ушла из жизни 26 апреля, ей был 91 год. Церемония прощания с актрисой состоится в Малом театре. Похоронят Быстрицкую на Новодевичьем кладбище. Соболезнования родным и близким артистки выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Элина Быстрицкая сыграла более чем в 20 фильмах. Известность актрисе принесла роль Аксиньи в картине Сергея Герасимова "Тихий Дон".