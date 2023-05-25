Суд арестовал гендиректора фирмы в Мытищах после гибели четырех рабочих

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд арестовал генерального директора фирмы в Мытищах, выполняющей работы по обслуживанию коммунальной инфраструктуры, после смерти четырех сотрудников при откачке воды из коллектора. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Гендиректора обвиняют по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть четырех рабочих.

Ранее сообщалось о четырех рабочих, погибших при откачке воды из коллектора в Мытищах. По предварительной версии, причиной смерти мужчин могло стать отравление угарным газом, которое произошло из-за отсутствия у рабочих необходимых индивидуальных средств защиты.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, Мытищинская городская прокуратура устанавливает, соблюдались ли требования законодательства об охране труда и технике безопасности.