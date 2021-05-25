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Происшествия

14:20

Главного инженера таганрогского водоканала арестовали после ЧП на очистных сооружениях

суды происшествия

Фото: СК РФ

Главного инженера таганрогского водоканала арестовали на два месяца по делу о гибели 11 рабочих в результате инцидента на очистных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

"Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области во время работ по очистке коллектора. В качестве предварительной причины названа авария на станции перекачки и выброс метана. Одиннадцать человек погибли, еще пять находятся в больнице.

Вести расследование случившегося поручено главному следственному управлению Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на производстве.

Число погибших в коллекторе под Таганрогом выросло до 11

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