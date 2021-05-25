В России искусственный интеллект привлекли к вынесению судебных решений

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Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов рассказал о привлечении искусственного интеллекта (ИИ) к вынесению судебных решений. Об этом сообщает РИА Новости.

"В этом году в Белгородской области запустили пилотный проект – к трем участкам мировых судей подключили ИИ для подготовки судебных приказов по взысканию налоговых задолженностей", – отметил Момотов.

Он объяснил, что ИИ не способен выносить судебный приказ самостоятельно, однако он сам готовит все необходимые документы и реквизиты. Также он занимается взысканием трех видов налогов: имущественного, транспортного и земельного.

По мнению председателя, внедрение таких технологий позволит значительно снизить нагрузку на суды и сэкономить время судей для рассмотрения наиболее сложных споров.

Ранее стало известно, что более 237 тысяч направлений на исследования выписали с сентября прошлого года столичные врачи с помощью системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР). В основу работы системы вошли технологии искусственного интеллекта.