Роботы-курьеры начали доставлять продукты из магазинов в Хамовниках

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В Москве автономные роботы-курьеры "Яндекс.Роверы" начали доставлять продукты из магазинов в Хамовниках, передает пресс-служба "Яндекса".

"Они (роботы) доставляют продукты из магазинов и заказы из местных ресторанов в жилые дома и бизнес-центры района. Первыми супермаркетами, которые подключили доставку роботом, стали "Азбука Вкуса" и "ВкусВилл", – сказано в сообщении.

Вызвать робота пользователи могут в приложениях "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Go". После поступления заявки сотрудник магазина соберет заказ и погрузит его в "Ровер". Когда робот доставит продукты по указанному адресу, покупатель получит соответствующее уведомление. Максимальный вес доставки – 20 килограммов.

"Пользователи "Яндекс.Еды" все чаще заказывают продукты домой вместо похода в супермаркет. Многие заказы приходят из ближайших к магазину кварталов. В будущем такой гиперлокальной доставкой смогут заниматься роботы, а курьеры будут быстрее возить заказы на более дальние расстояния, на велосипедах или общественном транспорте. Такое распределение заказов позволит сохранить высокую скорость доставки при растущем спросе", – добавили в компании.

Ранее макет киберпса создал российский разработчик решений в сфере информационной безопасности CrossTech Solutions Group. Робот может двигаться, возвращаться на базовую станцию для подзарядки, реагировать на действия на основе локационных датчиков и датчиков температуры.

