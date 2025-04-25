Экс-глава IBU Бессеберг признался в сексуальной связи с россиянкой

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Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признал во время судебного заседания, что у него была сексуальная связь с 42-летней россиянкой Евой. Об этом сообщает VG.

"Мужчине не запрещено знакомиться с другими женщинами. У меня не было никаких подозрений, что эти женщины были проститутками или что они устроили ужин для меня", – пояснил 79-летний Бессеберг.

Инцидент произошел в России в 2016 году. Россиянка вместе с другими женщинами сидела за соседним столиком. Посредником в диалоге между Евой и на тот момент главой IBU выступил Виктор Майгуров, который тогда был вице-президентом организации. Последний переводил девушке то, что говорил Бессеберг, так как она не знала английский язык.

На допросе в 2018 году Бессеберг сообщал, что россиянка являлась бывшей танцовщицей ночного клуба. Он также рассказал, что "имел дела с проститутками". Однако позже экс-глава IBU отказался от этих показаний. Он давал их без адвоката.

В результате Бессебергу назначили 3 года и 1 месяц тюрьмы по делу о коррупции по 8 пунктам обвинения. В частности, его обвинили в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Кроме того, суд установил, что Бессеберг действовал в пользу России. При этом он говорил, что не получал "ни рубля ни от одного россиянина". Спустя время экс-глава IBU подал жалобу на решение инстанции, рассмотрение которой началось 23 апреля и продлится 21 рабочий день.

