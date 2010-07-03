Обвиняемому в краже картины Куинджи продлили срок ареста

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Таганский суд Москвы продлил срок ареста Денису Чуприкову, подозреваемому в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки в Третьяковской галерее, сообщает РИА Новости.

На заседании суда мужчина заявил, что раскаивается в содеянном, и отметил, что "собственноручно написал чистосердечное признание".

27 января посетитель Третьяковки открыто похитил полотно из выставочного зала. На следующее утро полицейские задержали Дениса Чуприкова, который показал место, где находилась картина.

Мужчину арестовали на два месяца и направили на экспертизу к психиатрам. Объясняя свой поступок, Чуприков заявил, что хотел "привлечь внимание к себе".