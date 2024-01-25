Суд в Британии вынес приговор обвиняемому в убийстве трех человек

Фото: depositphotos/YGphoto

В Великобритании суд постановил, что 32-летний Вальдо Калокейн, который в июне 2023 года совершил нападение в Ноттингеме и убил трех человек, проведет всю оставшуюся жизнь в больнице строгого режима Эшфорта. Прямой эфир вел телеканал Sky News.

Судья уточнил, что вынес такое решение по всем шести пунктам обвинения. Также судья со ссылкой на результаты экспертизы психиатров сообщил, что Калокейн не совершил бы нападение, если бы не параноидальная шизофрения, которой он страдает. При этом сам осужденный признал вину в произошедшем.

"Если бы не диагноз, то подходящим приговором было бы пожизненное тюремное заключение", – подчеркнули в суде.

По информации издания Guardian, нападение произошло в Ноттингеме 13 июня 2023 года. В результате происшествия погибли два 19-летних студента Ноттингемского университета, а также 65-летний мужчина. Кроме того, три человека были ранены, когда мужчина пытался переехать их на угнанном фургоне. Полиция задержала злоумышленника. Позднее выяснилось, что Калокейн до этого был студентом того же университета, что и жертвы.

Ранее сообщалось, что мужчина 16 октября застрелил шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя. В результате ЧП еще несколько человек были ранены.

При задержании подозреваемый был убит. Однако в СМИ появилась информация о том, что мужчину тяжело ранили и доставили в больницу, а после этого он скончался от полученных ран. Также полиция Бельгии ищет двух сообщников нападавшего.



Новости мира: в Бельгии введен максимальный уровень террористической угрозы