Суд заочно рассмотрит дело комика Комиссаренко об оскорблении Лукашенко

Фото: youtube.com/slavakomissarenko

Минский городской суд 24 декабря заочно рассмотрит уголовное дело в отношении белорусского стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, о чем свидетельствует расписание заседаний суда на сайте Верховного суда Белоруссии.

Комика обвиняют по части 1 статьи 130, части 2 статьи 367 и части 1 статьи 368 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", "Клевета в отношении президента Республики Беларусь", "Оскорбление президента Республики Беларусь").

В середине августа 2024-го СК Белоруссии начал заочное расследование по поводу действий Комиссаренко. Комика обвинили в умышленных действиях, нацеленных на возбуждение социальной вражды; клевете против белорусского лидера, которая прозвучала от артиста во время его публичного выступления и была зафиксирована в информации, опубликованной в Сети; а также публичном оскорблении президента Белоруссии.

Еще в январе 2022 года Комиссаренко рассказал, что власти Белоруссии объявили его в розыск. Комик во время выступления в Киеве предположил, что белорусское КГБ разыскивает его за шутки.