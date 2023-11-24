Дмитрию Быкову грозит новый иноагентский штраф до 50 тыс рублей

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин (Дмитрий Быков признан в РФ иноагентом)

Писателю Дмитрию Быкову (признан в РФ иноагентом) грозит новый штраф до 50 тысяч рублей из-за неуказания им в соцсетях своего статуса иностранного агента, сообщает РИА Новости.

Протокол в отношении писателя зарегистрировал Никулинский суд Москвы. Дата судебного заседания пока не назначена.

В июле прошлого года писатель Дмитрий Быков, а также журналисты Дмитрий Алешковский (признан в РФ иноагентом) и Евгения Альбац (признан в РФ иноагентом) были внесены в реестр СМИ-иноагентов.