Жителя Кубани оправдали в убийстве ребенка

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Присяжные на Кубани оправдали мужчину, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки, останки которой нашли по нарисованным на зданиях схемам. Об этом сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

В июне 2016 года в поселке Звезда отчим подвез девочку к дому, но внутрь она не зашла. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело об убийстве.

В конце января 2020 года на нескольких зданиях одного из соседних сел появились надписи, сообщающие о местонахождении останков. Следователи выехали по указанному месту, где и обнаружили их.

Правоохранители установили причастность к убийству 63-летнего местного жителя. По словам подозреваемого, девочка в тот день несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы.

По версии следствия, в какой-то момент мужчина ударил ее молотком по голове, после чего спрятал тело в поле. В ходе допроса мужчина рассказал, что надписи на строениях оставлял именно он.

Коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении, и вынесла оправдательный вердикт. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее в Сергиевом Посаде приговорили к 8 и 12 годам лишения свободы двоих мужчин, совершивших изнасилования шести девушек и причастных к мошенничеству.