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Происшествия

15:56

Суд арестовал родителей шестимесячного ребенка, погибшего на Сахалине

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Сахалинской области суд арестовал родителей погибшего шестимесячного ребенка, говорится на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Сахалинской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве шестимесячного ребенка обоим родителям предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

По данным СК, накануне смерти ребенок вместе с братом-близнецом и двухлетней девочкой находились под присмотром 33-летнего сожителя женщины, который является отцом близнецов. Следователи заявили, что мужчина злоупотреблял алкоголем и не оказывал детям заботу.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области в доме на улице Ленина было обнаружено тело шестимесячного мальчика. В ходе расследования дела выяснилось, что материально-бытовые условия семьи непригодны для проживания в них детей. Из семьи были изъяты брат-близнец погибшего и двухлетняя девочка с признаками дистрофии.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц Долинского городского округа. В настоящий момент специалисты проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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