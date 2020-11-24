Суд арестовал родителей шестимесячного ребенка, погибшего на Сахалине

15:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Сахалинской области суд арестовал родителей погибшего шестимесячного ребенка, говорится на сайте Следственного комитета РФ.
"Следственными органами СК РФ по Сахалинской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве шестимесячного ребенка обоим родителям предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
По данным СК, накануне смерти ребенок вместе с братом-близнецом и двухлетней девочкой находились под присмотром 33-летнего сожителя женщины, который является отцом близнецов. Следователи заявили, что мужчина злоупотреблял алкоголем и не оказывал детям заботу.
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области в доме на улице Ленина было обнаружено тело шестимесячного мальчика. В ходе расследования дела выяснилось, что материально-бытовые условия семьи непригодны для проживания в них детей. Из семьи были изъяты брат-близнец погибшего и двухлетняя девочка с признаками дистрофии.
По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц Долинского городского округа. В настоящий момент специалисты проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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