Глава космодрома "Восточный" арестован на два месяца

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Глава космодрома Восточный Роман Бобков арестован на два месяца, сообщает РИА Новости со ссылку на Благовещенский городской суд.

Отмечается, что мера пресечения будет действовать до 22 декабря 2020 года. Бобков подозревается в подстрекательстве к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями.

Уголовное дело было возбуждено после получения следователями материалов УФСБ по Амурской области. Сообщается, что дело взял под контроль третий отдел по расследованию особо важных дел.

В СМИ появлялась информация, согласно который Бобков и главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрий Фоминцев обвиняются в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на Восточном.

В настоящий момент местное управление СК РФ работает над сбором и закреплением доказательств. Сообщается, что предполагаемый ущерб составил 500 миллионов рублей.

Ранее были задержаны подозреваемые в хищении у государственной корпорации "Агентство страхования вкладов" на сумму в 627 миллионов рублей. Следователи сообщили, что они оформили фиктивные вклады в Торговом городском банке в марте 2017 года.