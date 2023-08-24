Водителя каршеринга, сбившего 5-летнего ребенка на юге Москвы, арестовали

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчину, который на каршеринге сбил пятилетнего ребенка на юге Москвы, поместили под стражу. Об этом заявили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Суд решил заключить под стражу 27-летнего мужчину. Подсудимый свою вину признал, однако не стал давать показания.

В прокуратуре сообщали, что 22 августа мужчина без прав и в состоянии алкогольного опьянения за рулем каршеринга сбил пятилетнего ребенка, который с матерью переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице в Москве. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По информации ведомства, подсудимый арендовал машину под чужой учетной записью. На месте ДТП он не стал проходить медосвидетельствование.

"Поскольку обвиняемый в мае 2022 года был осужден приговором Солнечногорского городского суда Московской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев его действия дополнительно квалифицированы по части 2 статьи 264.1 УК РФ", – сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали водителя, который сбил на автомобиле каршеринга пятилетнего мальчика.

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