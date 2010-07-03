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18:52

Суд отложил до 25 июня рассмотрение жалобы на продление ареста экс-министру Абызову

суды происшествия

18:52

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд отложил до 25 июня рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста бывшему министру по вопросам открытого правительства РФ Михаилу Абызову. Заседание начнется в 15:00, сообщает Агентство "Москва".

Абызов обвиняется по делу о хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Басманный суд заключил Абызова под стражу в марте 2019 года. По этому делу также арестованы председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, экс-гендиректора группы Ru-com Николай Степанов и экс-глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

Ранее Басманный районный суд столицы продлил арест Абызову до 25 июля. Кроме того, суд первой инстанции арестовал денежные средства чиновника в сумме более 437 миллионов рублей, два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры и четыре комнаты, а также одно машино-место в Москве.

Стало также известно о наркотиках, обнаруженных в квартире Абызова во время обысков. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело.

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