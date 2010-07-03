Суд вынес приговор участковому после гибели девочки в Серпухове

Суд вынес приговор участковому, который упустил педофила

Суд в Серпухове приговорил к исправительным работам бывшего сотрудника полиции Георгия Кузнецова. Его признали виновным в халатности, повлекшей смерть ребенка. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

Как указывает следствие, участковый уполномоченный в июне 2017 года должен был провести проверку по факту жалоб двух местных жительниц, которые заявили, что незнакомый мужчина снимал перед их детьми штаны. Однако полицейский счел, что преступления против детей могут негативно сказаться на показателях работы его участка и отказал в возбуждении дела. В сентябре 2017 года он уволился. По данным СК, его действия сформировали у подозреваемого чувство безнаказанности.

Летом 2018 года история получила продолжение. В Серпухове с детской площадки пропала пятилетняя девочка. На следующий день ее тело нашли в спортивной сумке у железной дороги. По подозрению в убийстве полиция задержала местного жителя Александра Семина. После проверки его причастности к аналогичным преступлениям оказалось, что именно на него жаловались местные жительницы участковому Георгию Кузнецову.

Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с лишением права занимать должности госслужбы сроком на два года.



Александр Семин находится в психиатрической клинике. Эксперты пока не дают точный ответ о его вменяемости на момент совершения преступлений.