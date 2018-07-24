Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Серпухове

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Серпуховский суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве девочки.

Следствие полагает, что 27-летний Александр Семин подкараулил девочку на игровой площадке, надругался над ней, а затем убил.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Пятилетняя девочка пропала из двора своего дома. Позже у железнодорожных путей нашли сумку, в которой находилось тело ребенка.

Сейчас МВД выясняет, почему жалобы на возможного убийцу девочки остались без внимания. Одна из местных жительниц ранее уже жаловалась, однако полицейские не приняли никаких мер.