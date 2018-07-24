Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Серпуховский суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве девочки.
Следствие полагает, что 27-летний Александр Семин подкараулил девочку на игровой площадке, надругался над ней, а затем убил.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Пятилетняя девочка пропала из двора своего дома. Позже у железнодорожных путей нашли сумку, в которой находилось тело ребенка.
Сейчас МВД выясняет, почему жалобы на возможного убийцу девочки остались без внимания. Одна из местных жительниц ранее уже жаловалась, однако полицейские не приняли никаких мер.
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Серпухове