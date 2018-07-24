МВД выясняет, почему жалобы на возможного убийцу девочки в Серпухове остались без внимания

24 июля, 17:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В полиции Серпухова проводят служебную проверку после получения информации, что одна из местных жительниц ранее жаловалась на подозреваемого в убийстве пятилетней девочки, но полицейские не приняли никаких мер. О проверке ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
"Руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение проверки, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне проверены факты, изложенные в СМИ", – пояснила Петрова. Проверка позволит выяснить, почему не были приняты меры после сообщений о подозрительном мужчине на детской площадке, подчеркнула глава пресс-службы.
23 июля следователи задержали подозреваемого в убийстве пятилетней девочки, ранее пропавшей с детской площадки в подмосковном Серпухове. Также сообщалось, что задержанного проверят на причастность к другим преступлениям против детей.
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