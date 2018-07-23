Задержан подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Серпухове

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Следователи задержали подозреваемого в убийстве пятилетней жительницы Серпухова. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, накануне пятилетняя девочка пропала с детской площадки. 23 июля у железной дороги нашли спортивную сумку с ее телом.

Как уточнили в СК, по подозрению в убийстве девочки и насилии над ней был задержан житель Серпухова 1990 года рождения. В пресс-службе добавили, что в квартире подозреваемого проводится обыск, а на месте, где было обнаружено тело ребенка, работают следователи и криминалисты.

СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.