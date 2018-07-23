СК проверит задержанного в Серпухове на причастность к другим преступлениям против детей

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Следователи проверяют информацию о возможной причастности подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове к другим преступлениям против детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Как пояснили представители СК, ранее в СМИ появилась информация, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве девочки в Серпухове, и ранее пытался совершить преступления в отношении детей. Тогда, по данным СМИ, сотрудники полиции не проявили должного внимания к обращениям родителей, отметили в ведомстве. "Для проверки указанных сведений следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", – сказано в сообщении пресс-службы.

Если информация о причастности мужчины к этим преступлениям подтвердится, бездействию полицейских дадут соответствующую правовую оценку, подчеркнули в СК.

23 июля следователи задержали подозреваемого в убийстве девочки в Серпухове. Им оказался местный житель 1990 года рождения. Пятилетняя девочка пропала 22 июля, позже недалеко от железной дороги обнаружили спортивную сумку с ее телом. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.