Актера сериала "След" отправили под домашний арест после угроз ножом инспектору

Таганский районный суд столицы арестовал актера Андрея Лаврова по делу об угрозе применения насилия в отношении инспектора ДПС.

Как сообщила Агентству "Москва" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук, ему назначена мера пресечения в виде домашнего ареста до 19 мая. По версии следствия, днем 19 марта Лавров на Котельнической набережной подошел к сотруднику военной автоинспекции.

Угрожая предметом, похожим на нож, он высказал в адрес полицейского угрозу его применения. Несмотря на требования инспектора о прекращении противоправных действий, мужчина продолжил размахивать ножом и преследовать сотрудника ДПС.

Спустя некоторое время злоумышленник скрылся с места. Впоследствии актер был задержан и дал признательные показания.