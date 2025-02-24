На Урале пара поженилась сразу после продления ареста жениху

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На Урале пара поженилась сразу после того, как жениху продлили арест по обвинению в трех преступлениях, передает пресс-служба Свердловского областного суда.

"Работники и посетители суда стали невольными свидетелями проведенной в здании суда регистрации брака между жительницей Шалинского района и ее возлюбленным, обвиняемым в совершении трех преступлений: разбое, неправомерном завладении автомобилем, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

В суде также отметили, что следователь, в производстве которого находится уголовное дело жениха, дал согласие на проведение церемонии. В результате свадьба состоялась после того, как суд удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания мужчины под стражей по 23 апреля.

Ранее жительница Тюмени Регина, попавшая в аварию и избежавшая серьезных травм, получила предложение руки и сердца от возлюбленного сразу после ДТП. Инцидент случился на мосту "Стрела" в Тюмени.

Водитель грузового автомобиля, перевозивший ларек с фруктами, задел трос, из-за чего упали два фонарных столба. Один из них пробил насквозь крышу "Лады Гранты", за рулем которой была Регина.

По данным СМИ, девушка, не выходя из салона автомобиля, позвонила своему молодому человеку, который приехал на место аварии сразу с обручальным кольцом и предложил выйти за него замуж. Тюменка ответила согласием.