ЕСПЧ признал невиновной в разводе француженку, отказывающую мужу в сексе

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Европейский суд по правам человека признал женщину невиновной в разводе, которая отказывалась от сексуальных контактов со своим мужем.

Согласно заявлению суда, супруг 69-летней гражданки Франции заявил о ее виновности в разводе после того, как она перестала вступать с ним в сексуальные отношения. При этом женщина не стала оспаривать развод, однако выступила против причин, по которым судья во Франции вынес решение о расторжении брака.

"Суд пришел к выводу, что само существование такого супружеского обязательства противоречит сексуальной свободе и праву на физическую автономию. Муж заявительницы мог подать прошение о разводе, указав безвозвратный распад семьи в качестве главного основания, а не альтернативного, как он это сделал", – уточняется в заявлении на сайте ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека увидел в решении французского суда нарушение восьмой статьи Европейской конвенции по правам человека ("Право на уважение частной и семейной жизни").

Между тем в заявлении указано, что мужчина и женщина заключили брак в 1984 году, в котором у них родились четверо детей. При этом на развод женщина подала в 2012 году. Причиной стали вспыльчивость и жестокость мужчины. В свою очередь, супруг подал встречный иск, где заявил, что о невыполнении "супружеских обязанностей".

В 2019 году версальский Апелляционный суд удовлетворил иск о разводе. Инстанция возложила вину за развод только на женщину на основании того, что ее отказ вступать в сексуальные отношения с супругом не оправдано соображениями здоровья. Кроме того, выбор женщины, по решению Апелляционного суда Версаля, являлся серьезным и неоднократным нарушением супружеских обязанностей.

При этом попытки жены подать апелляцию кассационный суд отклонил в 2020 году. В связи с этим она обратилась в ЕСПЧ в 2021 году.

Ранее стало известно, что исполнитель Джастин Бибер и его жена Хейли сосредоточились на сыне на фоне слухов об их приближающемся разводе. По данным СМИ, звездная пара относится к слухам о своем расставании несерьезно и считает их "нелепыми".