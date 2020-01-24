Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении у Новикомбанка

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Столичный суд арестовал до 23 марта помощника гендиректора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" Андрея Галочку по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее суд заключил под стражу генерального директора ОТК Давида Тетро. Мужчин обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи считают, что в 2012 году Новикомбанк выделил предприятиям, входящим в ОТК, несколько крупных кредитов. Эти займы возвращены не были. Предварительный ущерб по уголовному делу составил около 5,4 миллиарда рублей.

Ранее Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Арест также продлен экс-гендиректору группы Ru-com Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову.

