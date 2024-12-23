Суд рассмотрит дело пары, обвиняемой в небезопасном массаже для детей с ДЦП

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичный суд рассмотрит уголовное дело против супругов Николая и Лилии Никоновых, которых обвиняют в мошенничестве и оказании небезопасных услуг для детей с ДЦП. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Уголовное дело в отношении супругов было завершено 6 декабря. По данным ведомства, в период с 2018 по 2020 год мужчина и его супруга без специализированного медицинского образования выдавали себя за профессионалов, проводя курсы массажа ребенку на сумму в размере 3 миллионов рублей. За два года состояние девочки ухудшилось, поэтому родители обратились в больницу.

Кроме того, от курсов массажа пострадала еще одна семья, которая заплатила за данную медицинскую услугу 500 тысяч рублей. Пара скрылась от органов следствия, поэтому им было заочно предъявлено обвинение. Спустя время злоумышленников задержали на территории Казахстана, а после их экстрадировали в Москву.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и пунктам "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о смерти женщины в Москве после инъекции на дому, которую ей сделал знакомый врач. Пациентка частной клиники обратилась к нему в связи с осложнениями после медицинской манипуляции.