Обвиняемые в небезопасном массаже для детей с ДЦП будут осуждены в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Завершено расследование уголовного дела в отношении Николая и Лилии Никоновых, которые оказывали в Москве детям с ДЦП услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Об этом заявила пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным ведомства, в период с 2018 по 2020 год мужчина и его супруга без специализированного медицинского образования выдавали себя за профессионалов, проводя курсы массажа ребенку на сумму в размере 3 миллионов рублей. За два года состояние девочки ухудшилось, поэтому родители обратились в больницу.

Кроме того, от курсов массажа пострадала еще одна семья, которая заплатила за данную медицинскую услугу 500 тысяч рублей.

Пара скрылась от органов следствия, поэтому им было заочно предъявлено обвинение. Спустя время злоумышленников задержали на территории Казахстана, а после их экстрадировали в Москву. Вину фигуранты не признали. Уголовное дело передано в суд.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о смерти женщины в Москве после инъекции на дому, которую ей сделал знакомый врач. Пациентка частной клиники обратилась к нему в связи с осложнениями после медицинской манипуляции.

