Следствие просит продлить арест супруги рэпера Картрайта

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Следствие просит продлить арест Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа Энди Картрайта (Александр Юшко), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.
"Следствие просит продлить меру на два месяца, указывая на необходимость приобщения к уголовному делу заключений ранее назначенных судебных экспертиз", – отмечается в сообщении.
Рассмотрение ходатайства назначено на 29 октября.
Следствие полагает, что убийство рэпера, расчлененное тело которого обнаружили летом в квартире в Санкт-Петербурге, было заранее спланировано.
В преступлении обвиняется его супруга Марина Кохал. Незадолго до убийства обвиняемая приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления, отметили следователи.
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