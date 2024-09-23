КС отправит на пересмотр жалобу учительницы, которой отказали в повышении зарплаты

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Конституционный суд России принял решение пересмотреть дело учительницы начальных классов из Архангельской области, которая пожаловалась на заниженную зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В 2021 году в структуру зарплаты женщины включили оплату за выполнение дополнительных видов работ. Эти выплаты были доплатами до МРОТ и не покрывали расходы педагога за работу, которая не входила в ее должностные обязанности.

В связи с обращением женщины суд рассмотрел дело о проверке конституционности статей "Основные понятия и определения трудового права", "Установление минимального размера оплаты труда" и "Установление размера минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации" Трудового кодекса РФ.

В исковом заявлении о доначислении заработной платы, поданном в суд, учительнице было отказано.

Основанием для отказа стало то, что суды не увидели причин исключать из суммы выплат стимулирующие и компенсационные начисления. По мнению судов, выплаты производятся на регулярной основе и зависят от постоянных условий организации труда в учреждении.

Как постановил Конституционный суд, каждый работодатель должен обеспечить сотруднику заработную плату не ниже МРОТ, а также повышенную оплату при работе в нестандартных условиях. Такую доплату нельзя включать в структуру зарплаты, которая не превышает МРОТ. В противном случае повышенная зарплата может быть равна оплате труда сотрудников, которые работают в обычных условиях.

К дополнительным видам деятельности педагогов относятся классное руководство, проверка письменных работ учащихся, а также заведование учебными кабинетами, лабораториями и мастерскими.

Конституционный суд отметил, что дополнительная работа оплачивается отдельно, поскольку в течение рабочего дня сотрудник выполняет и основную трудовую функцию, и дополнительную. Судебный орган решил, что нормы, которые стали предметом рассмотрения, не противоречат Конституции РФ. Это связано с тем, что они не подразумевают включение в заработную плату педагога, которая не больше МРОТ, оплаты за дополнительную работу.

По итогу КС постановил пересмотреть дело учительницы в установленном порядке.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что более 565 тысяч учителей получат удвоенное вознаграждение за классное руководство и кураторство. С 1 марта текущего года с 5 до 10 тысяч рублей выросла доплата, которую преподаватели получили впервые в апреле.